Brüssel/London - Die EU will Grossbritannien knapp sieben Jahre nach dem Brexit eine weitgehende Wiederannäherung ermöglichen - wenn Bedingungen erfüllt sind. Die bei einem Gipfeltreffen in Brüssel erzielten Einigungen sehen eine begrenzte Freizügigkeit für junge Menschen, den Abbau von Kontrollen im Lebensmittelhandel und die Verknüpfung der Emissionshandelssysteme vor. Umgesetzt werden sollen die Projekte aber erst, wenn eine noch ausstehende Einigung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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