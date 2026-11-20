Das Cluster Erneuerbare Energien Hamburg hat die German Renewables Awards am 19. November zum 15. Mal verliehen. Im Opernloft in Hamburg-Altona vergab der Veranstalter sieben Preise. Zu den Gewinnern zählen ein Sanierungsprojekt mit Wärmepumpen und ein Verfahren zur biologischen Methanisierung. Die SunOyster Systems GmbH hat bei den German Renewables Awards 2026 die Kategorie "Produktinnovation des Jahres" gewonnen. Das Unternehmen entwickelte das klebbare Leichtmodul PVbondi für Gewerbe- und Industriedächer, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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