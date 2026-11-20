Startups gewinnen für kleine und mittlere Unternehmen an Bedeutung. Mehr als die Hälfte der KMU hat bereits mit ihnen zusammengearbeitet und immer mehr Betriebe schaffen dafür eigene Zuständigkeiten.Mittlerweile haben 53 Prozent der befragten KMU Erfahrungen mit Startups. Gegenüber 2023 ist dieser Anteil um mehr als zehn Prozentpunkte gestiegen. Nahezu neun von zehn Startup-erfahrenen Mittelständlern kooperierten bereits mehrfach. Kontakt entsteht dabei oft zufällig. Nur 40 Prozent der KMU nehmen gezielt Kontakt auf. Die Zusammenarbeit folgt meist klassischen Mustern. 49 Prozent nennen ...

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