Hamburg (ots) -Telegram spielt in der Social-Media-Recherche vieler Redaktionen bislang eine Nebenrolle. Dabei bietet die Plattform wertvolles Material: Augenzeugenberichte aus Konfliktgebieten, Informationen für die tagesaktuelle Berichterstattung und Quellen für längere Recherchen. Zugleich verbreitet sich Desinformation auf Telegram besonders früh und schnell. Der kostenlose Impuls der dpa-Akademie am Montag, 18. Januar 2027, gibt einen ersten Überblick, wie Telegram aufgebaut ist und wie man sich auf der Plattform bewegt.Wie Telegram aufgebaut ist und welche Informationen es bietetVeronika Völlinger, Redakteurin im Faktencheck-Team der dpa und freie Verifikations- und Investigativjournalistin, kennt das Ökosystem von Telegram bestens. Im Gespräch mit Marcus Heumann, Leiter der dpa-Akademie, erläutert sie, wie die Plattform strukturiert ist und welche Informationen sie bietet.Informationssuche auf Telegram gezielt angehenDer Impuls zeigt, wie Sie sich auf Telegram bewegen, um wertvolle Inhalte für die tagesaktuelle Berichterstattung oder längere Recherchen zu finden. Er richtet sich an alle, die Telegram als Recherchequelle kennenlernen möchten. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.Der Impuls findet am 18. Januar 2027 von 13:00 bis 13:30 Uhr via MS Teams statt und ist kostenlos. Jetzt hier anmelden zum Impuls "Einstieg in die journalistische Nutzung von Telegram (https://www.eventbrite.de/e/einstieg-in-die-journalistische-nutzung-von-telegram-tickets-2004005307822)".Vertiefung: Professionelle Recherche auf TelegramAufbauend auf dem Impuls bietet die dpa-Akademie am Mittwoch, 3. Februar, das Webinar "Professionelle journalistische Recherche auf Telegram: Inhalte gezielt finden, verifizieren und archivieren (https://www.dpa-shop.com/de/produkt/professionelle-journalistische-recherche-auf-telegram)" mit Veronika Völlinger als Referentin an.Pressekontakt:Marcus HeumannLeiter dpa-AkademieTel.: +49 40 4113 32845akademie@dpa.comOriginal-Content von: dpa-Akademie, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/166760/6394947