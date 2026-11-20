Baden-Baden - Ski Aggu & Ericson stehen mit "Verschwommen" an der Spitze der offiziellen deutschen Single-Charts. Das teilte die GfK am Freitag mit.



"Housewife" von Tate McRae wird dadurch auf Platz zwei verdrängt. Als höchster Neueinsteiger debütiert die Hip-Hop-Nummer "Black" von Bantu Nation, Nu51, G-Mac, Des, Jazeek, Luciano, Reezy und Thizzy 52 an dritter Stelle.



Den Start der Vorweihnachtssaison flankieren 13 Festtagssongs, darunter die schon in der Top 20 rangierenden "Last Christmas" (Wham, vier), "All I Want For Christmas Is You" (Mariah Carey, fünf), "Merry Christmas Everyone" (Shakin' Stevens', 18) und "Snowman" (Sia, 19).



Das Album "Carnaval De Luz" von U2 erreicht die Spitze der Offiziellen Deutschen Album-Charts und markiert damit die zehnte Nummer 1 für die irische Band. Dahinter folgen "Bleib mir" von Pur und die Musik zur Fernsehserie "Captain Future" auf den Plätzen zwei und drei.



Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.





© 2026 dts Nachrichtenagentur