Anfang Oktober hat Stromnetz Berlin sein neues Internetportal zur Anmeldung der gemeinschaftlichen Gebäudeversorgung in seinem Gebiet veröffentlicht. "Stromnetz Berlin ist damit der erste Verteilnetzbetreiber, der die gemeinschaftliche Gebäudeversorgung wirklich so umgesetzt, wie sie im Solarpaket 1 von 2024 gesetzlich vorgeschrieben wurde", sagt Daniel Fürstenwerth, Gründer des 1000 GW Instituts. Er baut mit vnb-transparenz. de derzeit eine Plattform auf, in der die Performance der Verteilnetzbetreiber in verschiedenen Bereichen beleuchtet wird. Die gemeinschaftliche Gebäudeversorgung (GGV) war ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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