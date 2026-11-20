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Deutsche Rüstungswerte befinden sich seit Monaten in hartnäckigen Abwärtstrends. Das sorgt zwar für hohe Verluste, allerdings zeichnen sich auch erste Einstiegschancen ab.

Nach heftigen Verlusten: Renk nähert sich endlich der Zielzone!

Während Anlegerinnen und Anleger noch darüber spekulieren, ob die Bewertungs- und Investitionsblase in der KI-Branche platzt oder nicht, ist das bei deutschen Rüstungswerten längst der Fall. Nach einem mehrjährigen Bullensturm im Zusammenhang mit dem russischen Angriff auf die Ukraine und den Wiederbewaffnungsbemühungen europäischer NATO-Partner waren Renk, Rheinmetall und Co. sowohl technisch als auch fundamental überhitzt.

Dafür zahlten bereits investierte Anlegerinnen und Anleger in den zurückliegenden Monaten einen hohen Preis. Zum Teil fielen die Kurse in den vergangenen 12 Monaten um mehr als die Hälfte. Gegenüber den Rekordnotierungen fallen die Verluste noch deutlich höher aus. Damit tragen die Abwärtstrends alle Anzeichen von Bärenmärkten. Aber auch die gehen irgendwann zu Ende. Zwar dürfte das bei Rheinmetall nicht vor 600 bis 650 Euro der Fall sein, doch bei Panzergetriebehersteller Renk ist die Einstiegs- und Kaufzone sowohl aus technischer als auch aus fundamentaler Perspektive bereits zum Greifen nahe.

Die Bewertungsblase ist hier längst geplatzt, jetzt zählen 30 Euro!

Die Anteile der Augsburger haben seit dem Jahresbeginn rund 42 Prozent an Wert verloren, damit schlagen sie sich besser als die Aktie von Rheinmetall, wo Verluste von fast 55 Prozent zu beklagen sind. Insbesondere in den vergangenen Wochen ist es jedoch zu einer spürbaren Abwärtstrendbeschleunigung gekommen. Renk verzeichnete im letzten Monat Verluste von etwa 16 Prozent. Dafür waren die geringfügig gesenkte Unternehmensprognose nach dem Verkauf des Kugellagergeschäftes sowie aus technischer Perspektive die fortgesetzte Schwäche der Aktie verantwortlich.

Nachdem größere Erholungsbemühungen durch die Käuferinnen und Käufer ausgeblieben sind und die Aktie zuletzt über keine nennenswerten Unterstützungen mehr verfügte, ist sie jetzt in Richtung Abwärtstrendunterkante beziehungsweise 30 Euro unterwegs. Genau hier liegt eine bedeutende Unterstützung. Sie markiert nach Verlusten im Börsenjahr 2024 das Ausbruchsniveau, das zum Bullenmarkt der Aktie geführt hat. Solche Zonen sind in der Regel besonders zuverlässig, da sie mehrjährige Trends widerspiegeln und Verschiebungen in Kapital- und Liquiditätsströmen anzeigen.

Schwacher Trend, aber erste Lichtblicke

Die Chancen darauf, dass die Unterstützung bei 30 Euro respektiert wird, sind durchaus gut. Zwar ist das Chartbild der Aktie ohne jede Frage stark angeschlagen und der Trend schwach. Doch es gibt erste Anzeichen der Besserung. Im Relative-Stärke-Index (RSI) ist schon seit geraumer Zeit eine Bodenbildung zu beobachten. Hier nähert sich Renk außerdem einmal mehr dem überverkauften Bereich, womit Gegenbewegungen wahrscheinlicher werden. Außerdem liegt im Trendstärkeindikator MACD inzwischen ein mittelfristiger Aufwärtstrend gegen den Abwärtstrend der Aktie vor. Solche bullishen Divergenzen deuten oft auf bevorstehende Trendwendebewegungen hin.

Noch dominiert mit einem MACD sowohl unter der Null- als auch der Signallinie aber die Schwäche. Sollten die 30 Euro daher doch gerissen werden, steht im Bereich von 27,50 Euro eine weitere Unterstützung bereit. Für prozyklische Kaufsignale müssen sich Anlegerinnen und Anleger allerdings noch etwas gedulden. Die lägen erst oberhalb der 50-Tage-Linie bei rund 37,00 Euro wieder vor. Für einen nachhaltigen Ausbruch aus dem Abwärtstrend müsste der Bereich zwischen 47 und 48 Euro überwunden werden. Hier verläuft auch die 200-Tage-Linie. In diesem Fall könnte das große Chartbild (mit einem zugedrückten Auge) als Bullenflagge interpretiert werden.

Fundamental bietet Renk wieder Aufwärtschancen

Die deutlich besseren Argumente für einen ersten Einstieg in die Aktie im Bereich von 30 Euro liefert die Unternehmensbewertung. Für Kurse von zeitweise 90 Euro war Renk schlicht unverhältnismäßig hoch bewertet. Das hat sich nach dem Crash der Aktie gründlich relativiert. Für das laufende Geschäftsjahr sind die Augsburger mit dem 25-Fachen ihrer erwarteten Gewinne bewertet. Das liegt noch über dem internationalen Branchendurchschnitt von 19.

Das wird sich mit dem Geschäftsjahr 2027 ändern, denn hierfür wird ein KGVe von etwa 16 eingepreist. Das suggeriert ein Aufwärtspotenzial von etwa 20 Prozent gegenüber dem Branchendurchschnitt. Sollten die Gewinnerwartungen der Analystinnen und Analysten erfüllt werden, kann Renk aufgrund der überschaubaren Verschuldung außerdem auch beim EV/EBITDA-Verhältnis glänzen. Das wird mit 8,8 veranschlagt, was deutlich unter dem Vergleichswert von 11,8 läge. Auch das Kurs-Gewinnwachstumsverhältnis (PEG) von unter 1,0 spricht inzwischen für einen Einstieg.

Bei der Cashflow-Rendite liegen die Augsburger allerdings noch deutlich hinter dem Rest der Branche zurück. Für das Realisieren der geplanten Wachstumssteigerungen müssen die Produktionskapazitäten noch hochgefahren werden. Das allerdings dürfte sich auszahlen, denn gegenwärtig liegt der Auftragsbestand fünfmal so hoch wie der jährliche Unternehmensumsatz.

Fazit: Erste Risikopositionen erlaubt, Aussichten besser als bei Rheinmetall

Nach monatelangen Verlusten kommt die Aktie von Renk in der Zielzone an. Technisch steht ein Test der Unterstützung bei 30 Euro und eine wenigstens mehrtägige Bodenbildung noch aus, doch fundamental überwiegen vor allem für 2027 und darüber hinaus wieder die Chancen das Anlagerisiko. Antizyklisch agierende Anlegerinnen und Anlegern können sich hier also langsam mit ersten Käufen vorzugsweise in mehreren Tranchen in Stellung bringen.

Im Fall von fortgesetzten Verlusten sollte die Reißleine bei 28 Euro gezogen und eine dauerhafte Bodenbildung abgewartet werden. Wer prozyklisch einsteigen möchte, sollte das nicht vor der 50-Tage-Linie bei 37 Euro tun. Dann allerdings wäre das gegenwärtig vorteilhafte Bewertungsniveau wieder etwas weniger interessant und die Sicherheitsmarge entsprechend geringer. Attraktiver als Rheinmetall ist Renk aktuell jedoch allemal.

Gastautor: Max Gross

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