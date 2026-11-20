Auf Youtube und in den sozialen Medien ist es ein Phänomen - Energiespar- und Sanierungstipps laufen wie am Schnürchen. Immer mehr Hauseigentümer nehmen die energieeffiziente Umgestaltung ihres Haushalts in die eigene Hand und starten oft mit den Erklärvideos von Carsten Herbert, der sich im Internet "Energiesparkommissar" nennt. Im Podcast spricht er mit pv magazine-Redakteurin Cornelia Lichner über einfache und preisgünstige Effizienzmaßnahmen, die man an einem Wochenende durchführen kann und über größere Investitionen, wie den Einbau einer Wärmepumpe. Jetzt den Podcast hören: Herbert führte ...

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