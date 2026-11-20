Kiew/Moskau/Warschau - In die diplomatischen Bemühungen um ein Ende des Ukraine-Kriegs kommt Bewegung: Vertreter Deutschlands, Frankreichs und Grossbritanniens wurden offiziellen Angaben zufolge nach Moskau zu Gesprächen eingeladen. Zugleich greift Russland Kiew und die Westukraine erneut massiv mit Raketen und Drohnen an; Kremlchef Wladimir Putin hatte zuvor schmerzhafte Schläge angedroht. Dabei drangen nach Angaben der Regierung in Warschau mehrere ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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