Siemens Energy verliert am Freitag mehr als drei Prozent. Nach dem Börsengang von Anthropic kippt das Interesse an KI-Werten erneut - und erfasst auch den Turbinenhersteller, obwohl er gerade das beste Geschäftsjahr seiner Firmengeschichte abgeschlossen hat. Aktionäre reagieren mit Unverständnis.Ausgerechnet ein Gewinner des Rechenzentrums-Booms gerät jetzt unter die Räder. Die Aktie von Siemens Energy verliert am Freitag 3,6 Prozent auf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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