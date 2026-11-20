NEW YORK (dpa-AFX) - An der US-Technologiebörse Nasdaq geht die Talfahrt auch am Freitag weiter: In der ersten Handelsstunde büßte der Nasdaq 100 1,64 Prozent auf 26.082 Punkte ein. Er hatte am Donnerstag anfangs von der Hoffnung auf einen starken Anthropic -Börsengang profitiert, war dann aber deutlich ins Minus gerutscht, obwohl der KI-Konzern die Vorschuss-Lorbeeren rechtfertigte. Auf Wochensicht steuert der Auswahlindex auf einen Verlust von 6,7 Prozent zu.

Der marktbreite S&P 500 verlor weitere 0,46 Prozent auf 7.143 Punkte. Dagegen unternahm der von traditionellen Branchen geprägte Leitindex Dow Jones Industrial einen vorsichtigen Stabilisierungsversuch: Er erholte sich um 0,64 Prozent auf 49.409 Punkte, womit sich aber immer noch ein Wochenverlust von 5,6 Prozent abzeichnet. Am Donnerstag waren alle drei Indizes um gut zwei Prozent auf Mehrmonatstiefs abgesackt.

"Die Anlegerstimmung ist nach dem Kursrutsch an den Börsen stark angeknackst, Unsicherheiten rund um den Fortgang des Rechenzentrenausbaus in den USA halten an, und mögliche Folgen der Nvidia -Affäre schweben weiterhin über dem Markt", schrieb Analyst Sandro Pannagl von der Landesbank Baden-Württemberg in einem Marktkommentar. Anhaltende Zinssorgen sowie der feste US-Dollar seien zusätzliche Bremsklötze./gl/he

US67066G1040, US2605661048, US6311011026, US78378X1072, 2455711, US03703U1079