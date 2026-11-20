Antalya - Im Ringen um eine angemessene Antwort auf die eskalierende Klimakrise geht die Weltklimakonferenz in Antalya in die Verlängerung. Zum offiziellen Ende des Gipfels um 18.00 Uhr Ortszeit (16.00 Uhr MEZ) dauerten die Verhandlungen von Tausenden Delegierten aus aller Welt weiter an. Sie dürften sich in die Nacht und ins Wochenende ziehen. Wenige Stunden vor dem geplanten Ende des zweiwöchigen Gipfels äusserte sich die EU frustriert. Was als ...

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