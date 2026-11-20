New York - An der US-Technologiebörse Nasdaq geht die Talfahrt auch am Freitag weiter: Eine Stunde nach Handelsbeginn büsste der Nasdaq 100 2,30 Prozent auf 25.907 Punkte ein. Er hatte am Donnerstag anfangs von der Hoffnung auf einen starken Anthropic -Börsengang profitiert, war dann aber deutlich ins Minus gerutscht, obwohl der KI-Konzern die Vorschuss-Lorbeeren rechtfertigte. Auf Wochensicht steuert der Auswahlindex auf einen Verlust von 7,3 Prozent ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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