Ein 297 Seiten langer Untersuchungsbericht löst einen massiven Kurssturz bei Abivax aus. Der Shortseller Scorpion Capital erhebt schwerwiegende Vorwürfe gegen den französischen Biotechkonzern: Der wichtigste Medikamentenkandidat Obefazimod könnte eine problematische chemische Struktur, erhebliche toxikologische Risiken und einen ganz anderen Wirkmechanismus haben als bislang kommuniziert. Auch die Aussagekraft der Phase-III-Studien wird angezweifelt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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