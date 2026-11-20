Die Energie 360° GmbH & Co. KG hat am 19. November 2026 eine neue Energiezentrale in Dielsdorf in Betrieb genommen. Sie bereitet Abwärme aus den Rechenzentren von Green für das Fernwärmenetz auf. Damit versorgt der Wärmeverbund erstmals auch Wohnungen. Green koppelt die Abwärme seiner Rechenzentren aus und stellt sie für die Wärmeversorgung bereit. Energie 360° hat dafür die Energiezentrale auf dem Metro-Campus Zürich errichtet und ein Fernwärmenetz aufgebaut.Der schweizerische Datacenter-Anbieter ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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