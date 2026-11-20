Die Energie 360° GmbH & Co. KG hat am 19. November 2026 eine neue Energiezentrale in Dielsdorf in Betrieb genommen. Sie bereitet Abwärme aus den Rechenzentren von Green für das Fernwärmenetz auf. Damit versorgt der Wärmeverbund erstmals auch Wohnungen. Green koppelt die Abwärme seiner Rechenzentren aus und stellt sie für die Wärmeversorgung bereit. Energie 360° hat dafür die Energiezentrale auf dem Metro-Campus Zürich errichtet und ein Fernwärmenetz aufgebaut.Der schweizerische Datacenter-Anbieter ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.