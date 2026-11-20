FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Deutz nach einem kritischen Bericht des Leerverkäufers Ningi auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 15 Euro belassen. Der Motorenbauer könne einen erheblichen Teil der Ningi-Vorwürfe entkräften, aber nicht alle, schrieb Thorsten Reigber in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte sieht für die Aktie weiterhin deutliches Neubewertungspotenzial./rob/edh/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2026 / 16:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2026 / 16:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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