Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat den Handel am Freitag tiefrot abgeschlossen und damit die Talfahrt der letzten Tage fortgesetzt. Zinssorgen und vor allem der Ausverkauf im Tech-Sektor haben die Börsen weltweit ins Taumeln gebracht. Da half auch das am Donnerstag mit Rekordvolumen über die Bühne gegangene Börsendebüt von Anthropic nicht. Bereits am zweiten Handelstag schlitterten die Titel des Entwicklers des KI-Modells «Claude» in Richtung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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