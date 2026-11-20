Paris/London/Zürich - Der anhaltende Ausverkauf im Technologiesektor hat die Aktienkurse dies- wie jenseits des Atlantiks am Freitag weiter nach unten gezogen. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 büsste letztlich 2,81 Prozent auf 5.941,95 Punkte ein. Damit erreichte er den tiefsten Stand seit Mai und schraubte seinen Wochenverlust auf sieben Prozent hoch. Ausserhalb des Euroraums hielten sich die Indizes am Freitag etwas besser: Für den britischen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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