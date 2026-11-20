Berlin - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) begrüßt die Ankündigung des Emirs von Katar, Scheich Tamim bin Hamad Al Thani, 15 Milliarden Euro in Deutschland zu investieren.



"Bei meinem Besuch in Doha haben wir über eine neue strategische Investition Katars in Deutschland gesprochen", sagte Merz am Freitag bei einem Pressestatement zum Besuch des Emirs in Berlin. "Ich freue mich nun über die Ankündigung von katarischer Seite, die Investitionen in die deutsche Wirtschaft noch einmal um 15 Milliarden Euro zu erhöhen. Das stärkt uns beide gerade in Zukunftstechnologien wie künstlicher Intelligenz, Halbleiter und Luftfahrt."



Man habe im Februar verabredet, die Partnerschaft zwischen Katar und Deutschland zu vertiefen, und daran habe man heute angeknüpft. "Wir wollen eine 360-Grad-Partnerschaft", sagte Merz. "Unsere Sicherheitsbehörden werden sich in der Gefahrenabwehr noch sehr viel enger miteinander austauschen. Wir wappnen uns auch gegenseitig gegen Cyberangriffe", erklärte er.



Zudem wolle man diplomatisch enger zusammen. Katar leistet enorme, wertvolle Arbeit als Vermittler zwischen den Konfliktparteien im Irankrieg, so Merz. Eine diplomatische Lösung sei unverzichtbar, damit die Region zur Ruhe komme und die Menschen in Katar wieder sicher leben können. "Schließlich brauchen auch wir Deutsche diese Lösung, weil wir auf bezahlbare und zuverlässige Energie angewiesen sind", sagte der Kanzler.



Al Thani erklärte, die Investitionen Katars in Deutschland seien langfristig. "Das zeigt unser Vertrauen in die Stärke der deutschen Wirtschaft und die Stärke der Industrie", sagte er. "Im Energiebereich möchten wir eine Partnerschaft, die auf Vertrauen gründet, die Energiesicherheit gewährleistet und die die Märkte stabilisiert."





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