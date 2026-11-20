Adyen, Antom, Billtrust, Checkout.com, Fiserv, Global Payments, J.P. Morgan Payments, PayPal und Stripe schließen sich neben mehr als 140 weiteren ersten Teilnehmern dem Agentic Ready-Programm für das Akzeptanz-Ökosystem an

Händler, B2B-Lieferanten, Zahlungsanbieter, Acquirer und Commerce-Plattformen können sich ab sofort den mehr als 175 Kartenherausgebern anschließen, die in 45 Märkten bereits an Agentic Ready teilnehmen

Visa (NYSE: V), ein weltweit führendes Unternehmen im digitalen Zahlungsverkehr, dehnt sein Programm Visa Agentic Ready auf das Akzeptanz-Ökosystem aus. Als Teil von Visa Intelligent Commerce unterstützt das erweiterte Programm Händler, Zahlungsdienstleister (PSPs) und Acquirer dabei, sich auf Transaktionen vorzubereiten, die von KI-Agenten initiiert werden, und an der nächsten Entwicklungsphase des Handels teilzuhaben. Zum Start nehmen mehr als 140 Unternehmen und Organisationen an dem Programm teil. Im Laufe des Jahres 2027 sollen weitere Finanzinstitute, Händler und Technologieanbieter hinzukommen.

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Visa Agentic Ready Acceptance Partners

"Agentic Commerce nimmt bereits konkrete Formen an. Für eine Umsetzung in großem Maßstab braucht es jedoch mehr als Innovation: Händler müssen sicher sein, mit wem sie es zu tun haben. Zahlungsdienstleister wiederum müssen sich darauf verlassen können, dass diese Transaktionen über die bestehende Infrastruktur sicher und zuverlässig abgewickelt werden", erklärt Rubail Birwadker, SVP, Growth Products Partnerships bei Visa. "Kein Unternehmen kann das allein lösen. Bei Agentic Ready kommt das Ökosystem zusammen, um Transaktionen unter realen Bedingungen zu testen. So helfen wir Unternehmen, sich auf eine neue Ära des Handels vorzubereiten."

Seit Jahrzehnten schafft Visa mit seiner Technologie und seinen hohen Sicherheitsstandards die Vertrauensbasis für neue Formen des Handels. Darauf baut die nächste Phase von Agentic Ready auf, in der das Akzeptanz-Ökosystem im Mittelpunkt steht. Das erweiterte Programm bietet Händlern, PSPs, Acquirern und Commerce-Plattformen einen gemeinsamen Rahmen für die Zusammenarbeit. Darin können sie prüfen, wie vertrauenswürdige, von KI-Agenten ausgelöste Transaktionen erkannt, authentifiziert und verarbeitet werden können. Visa erleichtert es seinen Partnern, ihre Einkaufsprozesse vertrauenswürdig zu gestalten und mit intelligenten Funktionen auszustatten. Sie erhalten dafür ein einheitliches Verfahren, um neue Einkaufserlebnisse zu testen, und nutzen dabei weiterhin die Zahlungsinfrastruktur, auf die sie sich bereits verlassen.

ZUSAMMENARBEIT IM AKZEPTANZ-ÖKOSYSTEM

Händler sind auf die Infrastruktur und Dienstleistungen von Zahlungsdienstleistern, Acquirern, Commerce-Plattformen und B2B-Zahlungsplattformen angewiesen. Mit der jüngsten Erweiterung von Agentic Ready können die Teilnehmer Anwendungen mit KI-Agenten unter realen Bedingungen testen. Damit helfen sie Visa, die Einsatzbereitschaft zu überprüfen und sicherzustellen, dass das Programm den Anforderungen unterschiedlicher Märkte, Zahlungsökosysteme und Händlerumgebungen gerecht wird.

ACQUIRER UND FINANZINSTITUTE

Acquirer und Finanzinstitute bilden die Brücke zwischen der Händlerakzeptanz und dem Zahlungsökosystem insgesamt. Die folgenden Beispiele zeigen, wie diese Teilnehmer des Agentic Ready-Programms Transaktionen mit Netzwerk-Token für KI-Agenten bei Autorisierung und Verarbeitung testen. Ziel ist es, solche Transaktionen zuverlässig und in großem Umfang abzuwickeln.

Ant International

Antom, der Zahlungs- und Digitalisierungsdienst von Ant International für Händler, lotet gemeinsam mit Visa aus, wie sich Händler entsprechend ihren geschäftlichen Anforderungen und Zielen an Agentic Commerce beteiligen können. Dazu gehören unter anderem ökosystemweite Standards für die Identität von KI-Agenten sowie Mechanismen, mit denen Händler diesen neuen Vertriebskanal sicher nutzen können.

"Wir freuen uns, mit Visa beim Programm Agentic Ready for Acceptance Ecosystem zusammenzuarbeiten und Händler auf die nächste Entwicklungsphase des Handels vorzubereiten", erklärt Jiang-Ming Yang, Chief Innovation Officer bei Ant International. "Agentic Commerce geht weit über die Akzeptanz einer neuen Zahlungsart hinaus. Durch KI-Agenten entstehen neue Wege, auf denen Produkte gefunden, Transaktionen abgewickelt und Geschäftsabläufe gesteuert werden. Wir wollen Händlern helfen, diese Chancen in messbares Wachstum zu verwandeln. Dafür setzen wir auf unser umfassendes, von Grund auf KI-basiertes Angebot für Zahlungen, Konten, Devisen, Treasury und Wachstum."

dLocal

dLocal, eine führende Zahlungsplattform für Schwellenländer, untersucht gemeinsam mit Visa, wie sich Agentic Commerce in lokalen Zahlungsökosystemen sicher umsetzen lässt. Damit unterstützt dLocal Händler mit globaler Präsenz dabei, Verbraucher über diesen neuen Vertriebskanal zu erreichen.

"dLocal wurde gegründet, um globale Unternehmen mit Verbraucherinnen und Verbrauchern in Schwellenländern zu verbinden. Agentic Commerce ist für uns ein wichtiger nächster Schritt in dieser Entwicklung. Wir freuen uns, gemeinsam mit Visa dazu beizutragen, dass von KI-Agenten ausgelöste Zahlungen in unseren Märkten sicher, vertrauenswürdig und zugänglich werden", so Marcos Piccardo, Head of Global Partners Enablement bei dLocal.

Getnet

Gemeinsam mit Visa treibt Getnet Agentic Commerce in Europa und Lateinamerika voran und trägt dazu bei, diese Märkte auf das weitere Wachstum vorzubereiten. Zudem baut das Unternehmen die Funktionen für Zahlungstokenisierung und die Identifizierung von KI-Agenten aus, die für die Akzeptanz agentenbasierter Netzwerk-Token in großem Maßstab nötig sind.

"Agentic Commerce ist die nächste Entwicklungsstufe des digitalen Handels. Wir bei Getnet helfen Händlern, diese Chance zu erschließen. Dazu kombinieren wir Zahlungs-, KI- und Commerce-Funktionen zu nahtlosen, sicheren Lösungen. Unsere Teilnahme an Visa Agentic Ready unterstreicht dieses Engagement und fördert die breite Einführung von Agentic Commerce auf einer sicheren und vertrauenswürdigen Grundlage", erklärt Juan Franco, CEO bei Getnet.

J.P. Morgan Payments

J.P. Morgan Payments und Visa legen gemeinsam fest, wie agentenbasierte Zahlungen im gesamten Akzeptanz-Ökosystem funktionieren sollen. Dazu testen und verfeinern die beiden Unternehmen Abwicklungsanforderungen und Standards für Transaktionen, die von KI-Agenten ausgelöst werden. Eine wichtige Rolle spielt dabei, wie agentenbasierte Netzwerk-Token und die zugehörigen Signale des Trusted Agent Protocol durch die Infrastruktur von Händlern, Acquirern und Zahlungsnetzwerken laufen.

"Als einer der größten Acquirer in den USA sehen wir uns in der Pflicht, das Vertrauen und die Sicherheit im gesamten Ökosystem zu stärken. Deshalb wollen wir uns an allen tragfähigen Ansätzen für Agentic Commerce beteiligen. Nur so können wir unsere Kunden unabhängig und gezielt beraten und ihnen rechtzeitig passende Lösungen anbieten", erklärt Mike Lozanoff, Global Head of Merchant Services bei J.P. Morgan Payments.

Moneris

Agentic Commerce beginnt sich am Markt zu verbreiten. Moneris bereitet gemeinsam mit Visa kanadische Händler darauf vor und testet, wie solche Transaktionen erkannt, akzeptiert und verarbeitet werden können.

"Agentic Commerce wird grundlegend verändern, wie die Menschen in Kanada Waren und Dienstleistungen entdecken und kaufen. Moneris sorgt dafür, dass kanadische Unternehmen souverän an dieser neuen Phase des Handels teilnehmen können. Wir freuen uns, dem Programm Agentic Ready von Visa beizutreten und die sicheren und bewährten Funktionen weiterzuentwickeln, die das möglich machen", betont Mia Huntington, Chief Sales and Marketing Officer bei Moneris.

Spreedly

Spreedly leistet einen wichtigen Beitrag zur Verbreitung von Visa Intelligent Commerce. Über Spreedly können Händler vertrauenswürdige, von KI-Agenten ausgelöste Zahlungen mit ihren bestehenden Zahlungssystemen abwickeln. Mit der Teilnahme am Agentic Ready-Programm baut Spreedly die Partnerschaft mit Visa weiter aus. Beide Unternehmen bekräftigen ihr gemeinsames Ziel, Händler auf Agentic Commerce vorzubereiten und ihnen die Teilnahme zu ermöglichen.

"KI-Agenten verändern das Einkaufsverhalten der Menschen, und der Zahlungsverkehr muss dabei mithalten", erklärt Justin Benson, CEO bei Spreedly. "Spreedly trägt dazu bei, Visa Intelligent Commerce zu mehr Händlern zu bringen. Mit uns können sie sichere KI-gestützte Zahlungen einfacher über ihre bestehende Zahlungsinfrastruktur abwickeln."

ZAHLUNGSDIENSTLEISTER (PSPs)

Zahlungsdienstleister sind ein zentrales Bindeglied zwischen Händlern und dem übrigen Zahlungsökosystem. Die teilnehmenden PSPs unterstützen Händler dabei, ihre bestehende Zahlungsinfrastruktur auf Agentic Commerce vorzubereiten. So gehen die ersten Teilnehmer an diese Chance heran:

Adyen

Adyen arbeitet mit Visa zusammen, um Händler über ihre Zahlungsinfrastruktur auf Agentic Commerce vorzubereiten. Dazu zählt, Transaktionen von KI-Agenten zu erkennen, Netzwerk-Token zuverlässig zu akzeptieren und Signale von KI-Agenten in die Lösungen für Risikomanagement und Betrugsprävention zu integrieren. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit werden die Agentic-Funktionen ergänzt, die Adyen für Agentic Commerce bereitstellt.

"Agentic Commerce gelingt nur dann, wenn das gesamte Ökosystem offen zusammenarbeitet. Bei Adyen wollen wir interoperable Grundlagen schaffen. Deshalb begleiten wir Visa bei der Ausweitung des Agentic-Ready-Programms. Klare, praxistaugliche Standards für agentenbasierte Transaktionen sind ein wesentlicher Schritt, damit Händler diesen neuen Vertriebskanal nutzen und weiter ausbauen können", berichtet Karan Katyal, Global Head of Agentic Commerce bei Adyen.

Airwallex

Airwallex arbeitet mit Visa zusammen, um international tätigen Händlern die Teilnahme am Agentic Commerce über verschiedene Märkte und Währungen hinweg zu ermöglichen. Die Zusammenarbeit erweitert die Funktionen der Agentic Commerce Suite von Airwallex, die von der Risikomodellierung für KI-Agenten bis zur Zahlungsabwicklung reichen. Außerdem arbeitet Airwallex daran, das Trusted Agent Protocol in sämtliche Interaktionen zu integrieren.

"Agentic Commerce verändert bereits heute, wie Produkte weltweit verkauft werden. Damit sich diese Form des Handels weiter durchsetzen kann, ist Vertrauen unverzichtbar", erklärt Jason Gottlieb, Vice President, Financial Strategic Partnerships bei Airwallex. "Mit unseren Lösungen für Acquiring, Issuing und Commerce, darunter Airi, können Händler, Käufer und KI-Plattformen agentenbasierte Zahlungen in einem sicheren, regulierten Umfeld abwickeln. Als Partner des Agentic-Ready-Programms von Visa freuen wir uns, zum sicheren Wachstum des globalen Ökosystems beizutragen."

Basis Theory

Basis Theory unterstützt mehr als 300 Händler und Plattformen dabei, sensible Zahlungsdaten system- und partnerübergreifend zu schützen, zu kontrollieren und zu nutzen. Das Unternehmen gehört zu den Vorreitern im Agentic Commerce und stellt die technische Grundlage bereit, über die KI-Agenten auf Zahlungsdaten zugreifen und diese verarbeiten können.

"KI-Agenten verändern, wie Menschen einkaufen und bezahlen. Händler brauchen daher eine einfache, sichere Möglichkeit, diese neuen Einkaufserlebnisse zu unterstützen. Gemeinsam mit Visa helfen wir Händlern, vertrauenswürdige Transaktionen von KI-Agenten zu erkennen und dafür ihre vorhandene Zahlungsinfrastruktur zu nutzen. Gleichzeitig geben wir den Verbrauchern die Kontrolle darüber, wie ihre Zahlungsdaten verwendet werden", so James Armstead, CTO bei Basis Theory.

Checkout.com

Checkout.com ist einer der ersten Partner des Visa-Programms Agentic Ready und unterstützt Händler dabei, sich auf die nächste Entwicklungsphase des Handels vorzubereiten. Gemeinsam arbeiten Visa und Checkout.com daran, bestehende Bezahlprozesse so zu erweitern, dass sich darüber auch Zahlungen abwickeln lassen, die von KI-Agenten ausgelöst werden. Dazu gehören die zuverlässige Identifizierung vertrauenswürdiger KI-Agenten sowie die direkte Integration sicherer Authentifizierungsverfahren, des Risikomanagements und der Zahlungsabwicklung.

"KI-Agenten eröffnen neue Wege, Kaufvorgänge einzuleiten. Die Zahlungsinfrastruktur muss mit dieser Entwicklung Schritt halten, ohne die Einwilligung der Kunden oder die Kontrolle der Händler zu beeinträchtigen. Im Rahmen des Programms Agentic Ready von Visa untersuchen wir, wie Händler ihre bestehenden Systeme für Transaktionen mit KI-Agenten anpassen können. Dabei verbinden wir Authentifizierung, Risikomanagement und Zahlungsabwicklung miteinander", erklärt Matthieu Barral, VP of Global Partnerships bei Checkout.com.

Fiserv

Fiserv nutzt die Visa-Programme Agentic Ready und Visa Intelligent Commerce, um Händler über den gesamten Einkaufs- und Zahlungsprozess hinweg auf Transaktionen vorzubereiten, die von KI-Agenten ausgelöst werden.

"Fiserv erweitert seine Funktionen in mehreren Bereichen: Produktsuche und Checkout durch KI-Agenten, tokenisierte Zahlungen, Authentifizierung von KI-Agenten, Betrugsmanagement und Services nach dem Kauf. So können Händler die notwendige Infrastruktur für Agentic Commerce aufbauen und gleichzeitig Vertrauen, Transparenz und Kontrolle gewährleisten", erklärt Steve Mathison, Head of Payment Optimization bei Fiserv.

Global Payments

Global Payments ist nicht nur als Acquirer tätig, sondern arbeitet auch mit Partnern wie Visa zusammen, um Agentic Commerce in seinem breit aufgestellten Händlernetz zu etablieren. Dazu verknüpft das Unternehmen die Erkennung und Autorisierung von KI-Agenten, Betrugskontrollen und das Zahlungsrouting über verschiedene Handelsumgebungen und international tätige Händler hinweg.

"Agentic Commerce wird sich nur dann auf breiter Basis durchsetzen, wenn Händler darauf vertrauen können, dass KI-Agenten zuverlässig identifiziert werden, nur von Kunden autorisierte Vorgänge stattfinden und Zahlungen sicher abgewickelt werden", erläutert Cindy Turner, Chief Product Officer bei Global Payments. "Gemeinsam mit Partnern wie Visa arbeitet Global Payments daran, die notwendige Infrastruktur für Agentic Commerce sowie die Orchestrierungs- und Vertrauensmechanismen zu schaffen, die Händler und KI-Agenten nahtlos und sicher miteinander verbinden. Wir gestalten eine Zukunft, in der Händler jeder Größe flexibel und uneingeschränkt am KI-gestützten Handel teilhaben können."

PayPal

PayPal und Visa kooperieren, um die Akzeptanz von Visa-Tokens für Agentic Commerce im Händlernetz von PayPal auszubauen. So können Händler Zahlungen mit Visa-Tokens, die von KI-Agenten ausgelöst werden, sicher über ihre bestehende PayPal-Integration abwickeln.

"Immer mehr Verbraucher lassen KI-Agenten für sich einkaufen. Deshalb konzentriert sich PayPal darauf, Händlern sichere und zuverlässige Möglichkeiten zu bieten, Zahlungen für solche Einkäufe anzunehmen. Zusammen mit Visa wollen wir dafür sorgen, dass Händler im PayPal-Netzwerk Visa-Tokens für Agentic Commerce problemlos akzeptieren können, während sich das Ökosystem schrittweise auf den Handel mit KI-Agenten vorbereitet", erklärt Jeff Pomeroy, SVP of Payment Services bei PayPal.

Stripe

Stripe entwickelt programmierbare Finanzdienstleistungen für Millionen Unternehmen weltweit. Diese Unternehmen nutzen Stripe, um Zahlungen online und vor Ort zu akzeptieren, Finanzdienstleistungen einzubinden, Umsatzmodelle für ihre Kunden umzusetzen und ihr Geschäft profitabler zu machen.

"Unternehmen sollten an KI-Agenten genauso einfach verkaufen können wie an Menschen. Im Rahmen des Programms Agentic Ready von Visa bringen wir unsere Erfahrungen aus der Zusammenarbeit mit Agenten und Händlern ein. Dabei testen wir, wie sich von KI-Agenten ausgelöste Zahlungen erkennen, die Kontrollmöglichkeiten der Händler stärken und die Autorisierungsraten verbessern lassen", erklärt Kenny Wolf, Business Lead, Core Payments bei Stripe.

VGS

VGS ist Marktführer bei Infrastruktur für den digitalen Handel und Agentic Commerce und unterstützt die bekanntesten KI-Plattformen, Händler und Fintechs der Welt. Im Schulterschluss mit Visa will VGS die Händleridentifizierung und die Kontrolle über Domains verbessern, tokenisierte Zahlungsdaten absichern und die Identifizierung von KI-Agenten in großem Maßstab ermöglichen.

"Da immer mehr Kaufvorgänge von KI-Agenten ausgelöst werden, müssen Händler darauf vertrauen können, dass sie die Kontrolle behalten und sich sicher an dieser Form des Handels beteiligen können", erklärt Howard Xicao, Head of Partnerships bei VGS. "Wir stellen Infrastruktur sowohl für KI-Agenten als auch für Händler bereit. So tragen wir dazu bei, die Aktivitäten von KI-Agenten den jeweiligen Händlern zuzuordnen und tokenisierte Zahlungsdaten sicher zu verwenden, während sich diese Form der Zahlungsabwicklung zunehmend durchsetzt."

Worldline

Worldline zählt zu den Wegbereitern bei agentenbasierten Zahlungen und hat in europäischen Märkten bereits Transaktionen im Livebetrieb abgewickelt. Auf dieser Grundlage unterstützt das Unternehmen gemeinsam mit Visa Händler beim Übergang zum Agentic Commerce. Ziel der Kooperation ist es, Händlern die Sicherheit, das Vertrauen und die Interoperabilität zu bieten, die sie brauchen, um diesen neuen Vertriebskanal ohne Bedenken zu erschließen.

"Im vergangenen Sommer hat Worldline gezeigt, dass agentenbasierte Zahlungen den Schritt vom Konzept in den Produktivbetrieb schaffen können: In mehreren europäischen Märkten wurden Transaktionen im Livebetrieb durchgängig abgewickelt. Die Teilnahme am Programm Agentic Ready for Acceptance von Visa ist der nächste Schritt. Damit helfen wir Händlern, sich auf den agentengesteuerten Handel vorzubereiten, und schaffen zugleich das Vertrauen, die Sicherheit und die Interoperabilität, die für eine breitere Nutzung nötig sind", erklärt Grégoire Bourdin, Head of E-commerce bei Worldline.

B2B-COMMERCE-PLATTFORMEN

Auch im B2B-Geschäft eröffnet Agentic Commerce neue Möglichkeiten. Hier können KI-Agenten im Auftrag von Unternehmen den Einkauf, die Rechnungsstellung und die Bezahlung unterstützen. Im Rahmen von Agentic Ready testen B2B-Plattformen und Zahlungsanbieter, wie sie die Identität von Agenten und Unternehmen, Zahlungsanweisungen, Kontrollen und den Zahlungsabgleich zusammenführen können. Ziel sind vertrauenswürdige agentenbasierte Transaktionen, bei denen die Unternehmen die erforderliche Transparenz und Kontrolle behalten.

Billtrust

Nach dem Start eines Pilotprojekts prüft Billtrust nun, wie sich diese Funktionen in größerem Umfang einsetzen lassen. Dazu gehört unter anderem, Agenten und Unternehmen zuverlässig zu identifizieren und gleichzeitig sicherzustellen, dass Lieferanten die Kontrolle behalten, nur freigegebene Zahlungsanweisungen ausgeführt werden und die Transaktionen transparent bleiben.

"Gemeinsam mit Visa haben wir das erste Pilotprojekt im Livebetrieb gestartet, bei dem vertrauenswürdige KI-Agenten freigegebene Rechnungszahlungen durchgängig über Lieferantenportale abwickeln. Agentic Ready sorgt dafür, dass dieser Ansatz verantwortungsvoll im gesamten Ökosystem wachsen kann. Die Lieferanten behalten ihre Regeln für die Zahlungsannahme und den vollständigen Überblick. Zugleich setzen sie gebundene Liquidität schneller frei", erklärt Kunal Patel, SVP of Payments bei Billtrust.

HighRadius

HighRadius bietet eine einheitliche Plattform für agentenbasierte KI für das Office of the CFO. Mehr als 190 KI-Agenten automatisieren dort für über 1.500 Unternehmen die Bereiche Order-to-Cash, Kreditorenbuchhaltung, Finanzabschluss und Kontenabstimmung sowie Treasury-Management. Mit seiner Lösung B2B Payments automatisiert HighRadius die Kreditkartenabwicklung, ACH-Zahlungen, die Zahlungsannahme und den Rechnungsabgleich. So wird der manuelle Aufwand verringert und der Cashflow verbessert.

"HighRadius verfolgt seit jeher die Vision einer Welt, in der KI-Agenten die Abwicklung von Transaktionen übernehmen, die bisher Menschen erledigt haben", berichtet Vikram Gollakota, Senior Vice President, Growth Initiatives bei HighRadius. "Unsere Partnerschaft mit Visa bringt uns diesem Ziel näher. Wir wollen manuelle Anmeldungen in Portalen und per E-Mail versendete Kreditkartendaten überflüssig machen. Dadurch werden sichere, reibungslose B2B-Zahlungen möglich, die transparent und kontrollierbar bleiben. Dafür braucht es enge technische Partnerschaften."

Versapay

Versapay arbeitet mit Visa und Partnern aus dem Kreditorenbereich daran, die agentenbasierte Rechnungsbegleichung einzuführen. Damit können vertrauenswürdige KI-Agenten freigegebene Zahlungsprozesse nutzen und Visa-Zahlungsdaten übermitteln, während die Unternehmen den Überblick und die Kontrolle behalten.

"Agentic Commerce hat enormes Potenzial, die Zukunft von B2B-Zahlungen zu prägen. Die Partnerschaft zwischen Versapay und Visa wird den Handel beschleunigen. Das Vertrauen und die Kontrolle, auf die Unternehmen Wert legen, bleiben dabei ein zentrales Gestaltungsprinzip. Wir schaffen eine vertrauenswürdige Möglichkeit für KI-Agenten, Zahlungen auszuführen und offene Forderungen reibungslos abzugleichen. Damit eröffnen wir Unternehmen neue Möglichkeiten, ihre Order-to-Cash-Prozesse zu steuern", erklärt Justin McCord, Head of Payments bei Versapay.

READINESS IM GESAMTEN ÖKOSYSTEM VORANTREIBEN

Das erweiterte Programm Agentic Ready wird durch die Visa Acceptance Platform ergänzt. Sie bietet Funktionen für den gesamten Lebenszyklus einer Zahlung, darunter Omnichannel-Zahlungsannahme, Verwaltung von Zahlungsdaten, Betrugsschutz und Bearbeitung von Zahlungsstreitigkeiten. Gemeinsam bieten diese Lösungen Händlern einen integrierten Ansatz, der auf ihrer bestehenden Infrastruktur aufbaut. So können sie Einkaufserlebnisse mit KI-Agenten ermöglichen, von KI-Agenten ausgelöste Transaktionen abwickeln und Maßnahmen zur Betrugsprävention und Risikokontrolle umsetzen.

Die heutige Erweiterung von Visa Agentic Ready baut auf dem Programmstart Anfang dieses Jahres auf. Bereits mehr als 175 Kartenherausgeber in 45 Märkten beteiligen sich an dem Programm, um sich auf Agentic Commerce vorzubereiten. Finanzinstitute erhalten damit ein strukturiertes Verfahren, um von Agenten ausgelöste Transaktionen mit den von ihnen ausgegebenen Kredit- und Debitkarten zu testen und zu validieren.

Händler, PSPs, Acquirer und Zahlungsanbieter, die sich dem Programm anschließen möchten, können sich an ihren Ansprechpartner bei Visa wenden. Das vollständige Agentic-Ready-Framework und seine Anwendung im gesamten Akzeptanz-Ökosystem finden Sie hier.

Über Visa

Visa (NYSE: V) ist weltweit führend im digitalen Zahlungsverkehr und erleichtert Transaktionen zwischen Verbrauchern, Händlern, Finanzinstituten und staatlichen Stellen in mehr als 200 Ländern und Gebieten. Unser Ziel ist es, die Welt durch das innovativste, bequemste, zuverlässigste und sicherste Zahlungsnetzwerk zu verbinden, damit Menschen, Unternehmen und Volkswirtschaften florieren können. Wir sind davon überzeugt, dass Volkswirtschaften die Entwicklung aller Menschen fördern, indem sie alle Menschen in allen Bereichen einbeziehen, und betrachten den Zugang als essenziell für die Zukunft des Geldverkehrs. Weitere Informationen unter Visa.com.

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