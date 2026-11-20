© Foto: Uli Deck/dpaGold und Silber verlieren in wenigen Stunden massiv an Wert. Eine Billion US-Dollar soll vernichtet worden sein. Doch Goldman Sachs rechnet langfristig mit steigenden Kursen. Ist der Absturz eine Chance oder eine Falle?
Enthaltene Werte: EU0009652759,US2605661048,JP9010C00002,DE000A0S9GB0,US78463V1070,XD0002747026,XD0002746952,XD0002876395,XD0002876429,2455717,XD0009982303,KRD020020016,US00326A1043,DE000A2T5DZ1,US4642852044,US98149E3036,IE0009JOT9U1Den vollständigen Artikel lesen
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