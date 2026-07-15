Gold, Silber, Kupfer, Zink: Developer erweitert sein Gebiet

Anzeige / Werbung

ESGold hat zwei endgültige Kaufverträge über 44 zusätzliche Mineral Claims rund um das Gold-Silber-Projekt Montauban geschlossen. Die neuen Flächen umfassen rund 2.448 Hektar und liegen in einem Gebiet mit historischen Hinweisen auf Gold, Silber, Kupfer und Zink. Nach Angaben des Unternehmens erweitere die Transaktion den Raum für moderne Untersuchungen und stärke die Kontrolle über einen größeren mineralisierten Korridor.

ESGold hat zwei endgültige Kaufverträge über 44 zusätzliche Mineral Claims rund um das Gold-Silber-Projekt Montauban geschlossen. Die neuen Flächen umfassen rund 2.448 Hektar und liegen in einem Gebiet mit historischen Hinweisen auf Gold, Silber, Kupfer und Zink. Nach Angaben des Unternehmens erweitere die Transaktion den Raum für moderne Untersuchungen und stärke die Kontrolle über einen größeren mineralisierten Korridor.

Neue Claims vergrößern das Projektgebiet

Ein Mineral Claim ist ein registriertes Recht, ein Gebiet auf mineralische Rohstoffe zu untersuchen. Er gilt weder als Nachweis einer Lagerstätte noch als Genehmigung für einen späteren Abbau. Die neuen Claims liegen unter anderem nahe Lac Viking, Lac Lanctôt und Lac Charlie. Sie ergänzen die bereits gehaltenen Flächen rund um Montauban. Das Unternehmen erklärte, die Erweiterung ermögliche eine genauere Untersuchung von Gesteinsgrenzen, Verformungszonen und möglichen Fortsetzungen bekannter mineralisierter Bereiche.