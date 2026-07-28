Grünes Licht für neue Gold Bohrungen in Kanada

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ESGold hat für sein Montauban-Projekt in Québec eine wichtige Genehmigung erhalten. Die zuständige Behörde, das Ministère des Ressources naturelles et des Forêts, erteilte dem Unternehmen die ATI (Authorization of Impact-Causing Exploration Work). Damit kann ESGold die letzten Feldvorbereitungen für ein Bohrprogramm auf seinem Gold-Silber-Projekt einleiten.
ESGold hat für sein Montauban-Projekt in Québec eine wichtige Genehmigung erhalten. Die zuständige Behörde, das Ministère des Ressources naturelles et des Forêts, erteilte dem Unternehmen die ATI (Authorization of Impact-Causing Exploration Work). Damit kann ESGold die letzten Feldvorbereitungen für ein Bohrprogramm auf seinem Gold-Silber-Projekt einleiten.
Genehmigung für erste Bohrziele
Nach Unternehmensangaben erlaubt die ATI die Mobilisierung von Auftragnehmern und die Vorbereitung der Bohrplätze. Im Mittelpunkt stehe zunächst der historische Kronenpfeiler. Damit ist ein
oberflächennaher Gesteinskörper gemeint, der als Schutzbarriere zwischen der Erdoberfläche und unterirdischen Grubenbauen stehen gelassen wurde. ESGold wolle dort Geometrie, Mächtigkeit,
Kontinuität und Erzgehalte der Mineralisierung besser bestimmen.
CEO Gordon Robb erklärte, die Genehmigung beseitige die wichtigste regulatorische Voraussetzung vor dem geplanten Explorationsstart. Das Unternehmen habe in den vergangenen Jahren historische Daten zusammengeführt, moderne geophysikalische Untersuchungen vorgenommen und ein integriertes geologisches Modell entwickelt. Nun könne diese Vorarbeit mit Bohrungen im Untergrund überprüft werden.
Montauban läuft auf zwei Ebenen
Die Exploration soll die kurzfristige Strategie nicht ersetzen. ESGold teilte mit, die Wiederaufbereitung alter Tailings bleibe der wichtigste nahe Meilenstein. Tailings sind Rückstände aus
früherer Erzverarbeitung, die noch verwertbare Metalle enthalten können. Parallel zur Exploration treibe das Unternehmen den Bau und die Inbetriebnahme seiner genehmigten Aufbereitungsanlage weiter
voran.
Diese Zweigleisigkeit prägt Montauban schon länger. Eine frühere Unternehmensmeldung beschrieb eine auf rund 70 Quadratkilometer ausgeweitete ANT-Untersuchung. ANT steht für Ambient Noise Tomography, eine Methode, bei der natürliche und künstliche Bodenschwingungen genutzt werden, um Strukturen im Untergrund dreidimensional abzubilden. Laut ESGold hatte eine erste Untersuchung einen interpretierten mineralisierten Korridor bis etwa 900 Meter Tiefe und über mindestens zwei Kilometer Streichlänge gezeigt.
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