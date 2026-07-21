Gold-Projekt vor dem Durchbruch zur Bauphase

Anzeige / Werbung
ESGold meldet einen weiteren Schritt beim Aufbau seines Montauban-Gold-Silber-Projekts in Québec. Nach einer technischen Prüfungsreise nach China habe das Unternehmen die noch ausstehenden Anlagenteile für den Versand freigegeben. Damit nähere sich das Projekt der Phase, in der Ausrüstung vor Ort eingebaut und die nächsten Bauabläufe vorbereitet werden.
ESGold meldet einen weiteren Schritt beim Aufbau seines Montauban-Gold-Silber-Projekts in Québec. Nach einer technischen Prüfungsreise nach China habe das Unternehmen die noch ausstehenden Anlagenteile für den Versand freigegeben. Damit nähere sich das Projekt der Phase, in der Ausrüstung vor Ort eingebaut und die nächsten Bauabläufe vorbereitet werden.
Ausrüstung für die Anlage freigegeben
Nach Angaben von ESGold sei das technische Team aus China zurückgekehrt und habe die dort gefertigten Komponenten geprüft. Die Ingenieure des Unternehmens hätten bestätigt, dass die Ausrüstung den Branchenstandards und den eigenen Vorgaben entspreche. Die noch ausstehenden Mühlenkomponenten seien damit für den Versand freigegeben worden und sollten innerhalb von 45 bis 60 Tagen aus China eintreffen. Für ein Bergbau-Projekt ist dieser Schritt wichtig, weil die technische Ausrüstung den Übergang von Planung und Beschaffung zur praktischen Umsetzung bestimmt. Erst wenn zentrale Komponenten geliefert, geprüft und eingeplant sind, lassen sich Montage, Bauabfolge und Einsatz der Auftragnehmer verlässlich koordinieren.
Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. (Ausführlicher Disclaimer)