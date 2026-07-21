Gold-Projekt vor dem Durchbruch zur Bauphase

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ESGold meldet einen weiteren Schritt beim Aufbau seines Montauban-Gold-Silber-Projekts in Québec. Nach einer technischen Prüfungsreise nach China habe das Unternehmen die noch ausstehenden Anlagenteile für den Versand freigegeben. Damit nähere sich das Projekt der Phase, in der Ausrüstung vor Ort eingebaut und die nächsten Bauabläufe vorbereitet werden.

ESGold meldet einen weiteren Schritt beim Aufbau seines Montauban-Gold-Silber-Projekts in Québec. Nach einer technischen Prüfungsreise nach China habe das Unternehmen die noch ausstehenden Anlagenteile für den Versand freigegeben. Damit nähere sich das Projekt der Phase, in der Ausrüstung vor Ort eingebaut und die nächsten Bauabläufe vorbereitet werden.

Ausrüstung für die Anlage freigegeben

Nach Angaben von ESGold sei das technische Team aus China zurückgekehrt und habe die dort gefertigten Komponenten geprüft. Die Ingenieure des Unternehmens hätten bestätigt, dass die Ausrüstung den Branchenstandards und den eigenen Vorgaben entspreche. Die noch ausstehenden Mühlenkomponenten seien damit für den Versand freigegeben worden und sollten innerhalb von 45 bis 60 Tagen aus China eintreffen. Für ein Bergbau-Projekt ist dieser Schritt wichtig, weil die technische Ausrüstung den Übergang von Planung und Beschaffung zur praktischen Umsetzung bestimmt. Erst wenn zentrale Komponenten geliefert, geprüft und eingeplant sind, lassen sich Montage, Bauabfolge und Einsatz der Auftragnehmer verlässlich koordinieren.