Bern - Der Zuger Nationalrat Thomas Aeschi oder der Oberwalliser Nationalrat Michael Graber dürften nächstes Jahr die Nachfolge von Guy Parmelin im Bundesrat antreten. Die SVP-Fraktion hat diese zwei Namen aufs offizielle Ticket gesetzt, wie sie am Freitagabend bekanntgab. Der Zuger Nationalrat Thomas Aeschi oder der Oberwalliser Nationalrat Michael Graber dürften nächstes Jahr die Nachfolge von Guy Parmelin im Bundesrat antreten. Wie von der Findungskommission ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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