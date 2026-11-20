München - Der FC Bayern München hat sich am Freitagabend am 10. Bundesliga-Spieltag mit einem 1:1 vom 1. FC Köln getrennt.



Mikey Moore brachte die Gäste in der 12. Minute in Führung, Nathaniel Brown erzielte in der 37. Minute den Ausgleich. Die Münchner hatten zwar mehr Ballbesitz, fanden gegen die kompakt verteidigenden Kölner aber nur selten Lösungen. Zudem mussten Harry Kane und Michael Olise verletzungsbedingt ausgewechselt werden.



Nach der Pause blieb Köln gefährlich und hatte durch Said El Mala in der 82. Minute die große Chance auf den Sieg. Sein Abschluss aus kurzer Distanz verfehlte jedoch das Tor. Auch Bayern konnte trotz zunehmenden Drucks keinen weiteren Treffer erzielen.



Damit sicherte sich Köln einen verdienten Punkt in München, während die Bayern einen Rückschlag im Titelrennen hinnehmen mussten.





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