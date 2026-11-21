Berlin - Die Techniker Krankenkasse erwartet, dass die Zusatzbeiträge im Januar 2027 konstant bleiben. Die Chancen stünden gut, dass die Zusatzbeiträge im Schnitt zum 1. Januar 2027 stabil blieben, wenn keine neuen finanziellen Belastungen kämen, sagte Jens Baas, Chef der Techniker Krankenkasse, der "Rheinischen Post". Anschließend jedoch drohten die Beiträge in der Branche trotz Sparpaket zu steigen. Kassen würden ihren Beitrag im Jahresverlauf erhöhen, wenn die mit dem Gesetz angestrebten Einsparungen nicht so stark griffen wie geplant. Für 2028 reiche die Reform ohnehin nicht. Ohne neue Maßnahmen würden die Beiträge 2028 steigen, so Baas.



Die Techniker Krankenkasse selbst will ihren Zusatzbeitrag 2027 stabil halten. Man werde dem Verwaltungsrat empfehlen, dass der Zusatzbeitrag der TK stabil bei 2,69 Prozent bleibe, so Baas weiter. Der Verwaltungsrat werde dann am 18. Dezember final entscheiden. Mit 2,69 Prozent liege man dann weiter klar unter dem Marktschnitt.



Hintergrund: Das Bundesgesundheitsministerium hat den durchschnittlichen Zusatzbeitrag für 2027 auf 2,9 Prozent festgelegt. Die Techniker Krankenkasse hat 12,5 Millionen Versicherte.





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