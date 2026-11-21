Berlin - Die Parteivorsitzende der Linken, Ines Schwerdtner, hat das Wahlversprechen ihrer Partei beteuert, dass die Mieten in Berlin unter einer linken Regierung sinken werden. "Die Mieten in Berlin werden insgesamt sinken", sagte Schwerdtner dem Nachrichtenportal T-Online. Sie betonte: "Ich bin davon überzeugt, dass Vergesellschaftung der richtige Weg ist, um nachhaltig für guten und bezahlbaren Wohnraum zu sorgen."



In der vergangenen Woche hatte Schwerdtner in dem TV-Format "Bosetti Late Night" gesagt, dass die Vergesellschaftung die Mieten in Berlin nicht sinken lassen werde. Das hatte für Irritationen gesorgt, weil die Linke im Wahlkampf das aber versprochen hatte.



Nun betonte sie mit Blick auf die Vergesellschaftung: "Die Mieterhöhungen werden sinken. Aktuell erhöht Vonovia die Mieten um circa vier Prozent jährlich, wir begrenzen das bei den landeseigenen Wohnungen auf maximal zwei Prozent." Die Vergesellschaftung sei aber nur ein Vorhaben von vielen, um die Mieten dauerhaft zu senken. "Wir wollen ein Amt, das Mietwucher bekämpft, mehr sozialen Wohnungsbau und einen Mietendeckel für die landeseigenen Wohnungen."



Das Amt gegen Mietwucher wirke sofort, die Vergesellschaftung brauche länger. "Wir müssen schon so ehrlich sein und sagen: Es wird fünf bis zehn Jahre dauern, bis das beim Mietpreis spürbar ankommt", so Schwerdtner. "Ich kann nicht versprechen, dass die Mieten für jeden Einzelnen sinken. Wer jetzt in einer sehr günstigen Wohnung wohnt, wird eher nicht weniger Miete zahlen", sagte die Linken-Chefin weiter. "Wir werden dafür sorgen, dass man in Berlin wieder bezahlbare Wohnungen finden kann. Dieses Versprechen mache ich."





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