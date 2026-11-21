Berlin - In Deutschland nehmen Schutzgelderpressungen, die von jungen "Wegwerf-Agenten" ausgeführt werden, offenbar sprunghaft zu. Das berichtet die "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung" (FAS).



Die Erpressungen durch sogenannte Generation-Z-Banden würden von Hintermännern in der Türkei kommandiert, per Telegram bestellt und dann von jungen Tätern für wenige 1.000 Euro ausgeführt. Im Fokus der Erpressungen stünden häufig kurdisch- oder türkischstämmige Geschäftsleute, die als Inhaber von Döner-Läden oder Autogeschäften viel mit Bargeld hantieren. Allein in Berlin gibt es etwa 700 Ermittlungsverfahren; in Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen führen die Staatsanwaltschaften Ermittlungsverfahren im mittleren zweistelligen Bereich.



Der Präsident des baden-württembergischen Landeskriminalamtes, Andreas Stenger, warnt vor einer Ausweitung dieser neuen, schwer zu ermittelnden Form der organisierten Kriminalität. "Das Problem ist, dass wir meist nichts über die Hintermänner erfahren. Kriminalität und Gewalt entwickeln sich zunehmend zu modularen, professionell organisierten kriminellen Dienstleistungen, die arbeitsteilig und gegen Bezahlung angeboten werden", sagte Stenger der FAS. "Klassische familiäre oder hierarchische Strukturen, wie wir sie bei anderen Gruppen der organisierten Kriminalität kennen, gibt es nicht."



Als ein Kopf der sogenannten Gen-Z-Mafia gilt Beratcan Gökdemir. Die türkische Justiz hat ihn in mehreren Fällen wegen Mordes, Anstiftung zum Mord, bewaffneter Angriffe und Raubes angeklagt. Ihm droht ein immenses Strafmaß: zweimal lebenslänglich und noch einmal mehr als 1.000 Jahre Haft. Einstweilen hat Gökdemir aber nichts zu befürchten. Er hält sich in Russland auf, das trotz offizieller Gesuche der Türkei keine Anstalten macht, ihn auszuliefern.



Polnische und deutsche Ermittler prüfen derzeit Hinweise, nach denen der russische Geheimdienst die Auftragstäter der Gen-Z-Mafia auch für seine Zwecke nutzt. So konnte die baden-württembergische Polizei in den vergangenen Monaten drei türkische Staatsbürger in Reutlingen und Nürtingen festnehmen. Sie stehen im Verdacht, im September an einem Anschlag auf ein polnisches Starlink-Terminal beteiligt gewesen zu sein. Das Satellitensystem dient auch der Steuerung von ukrainischen Abwehrmaßnahmen gegen die russische Armee. "Das Verschmelzen von Aktivitäten des kriminellen Milieus mit dem nachrichtendienstlichen Agieren staatlicher Akteure kennzeichnet zunehmend die derzeitige geopolitische Lage. Die Trennlinien zwischen organisierter Kriminalität, Cyberkriminalität und politisch motivierter Kriminalität verschwimmen zunehmend", warnt Andreas Stenger vom baden-württembergischen Landeskriminalamt.





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