Berlin - In Deutschland kippt offenbar die Stimmung, was die milliardenschwere Unterstützung für die Ukraine angeht. Insgesamt sprechen sich 49 Prozent der Bürger dafür aus, die Hilfen zurückzufahren oder gänzlich zu stoppen. 39 Prozent fordern, die Unterstützungsleistungen unverändert fortzuführen oder hochzufahren. Elf Prozent zeigen sich unentschlossen. Das ergibt eine Meinungsumfrage des YouGov-Instituts für die "Welt am Sonntag".



Ein Viertel der Befragten ist überzeugt, die Unterstützung der von Russland angegriffenen Ukraine mit finanziellen Mitteln, Waffen und humanitärer Hilfe sollte eingestellt werden. 24 Prozent vertreten die Position, diese Unterstützung sollte verringert werden. 30 Prozent der Bürger wollen hingegen, dass die Hilfen in aktuellem Umfang beibehalten werden. Neun Prozent finden, sie müssten erhöht werden.



In der YouGov-Umfrage für die "Welt am Sonntag" gibt es die stärkste Unterstützung für die Ukraine bei Wählern der Grünen: Jeder Zweite, der bei der Bundestagswahl 2025 die Grünen gewählt hat, möchte die Ukraine-Hilfen im bisherigen Umfang beibehalten. 32 Prozent wollen sie steigern. Von den Wählern der Linkspartei sprechen sich 36 Prozent für eine Beibehaltung der bisherigen Unterstützungsleistungen aus und 16 Prozent für eine Erhöhung. In der AfD-Wählerschaft sind hingegen 62 Prozent der Meinung, die Hilfen sollten eingestellt werden, 27 Prozent sprechen sich für eine Verringerung aus. Die Anhänger von Union und SPD bewegen sich zwischen diesen Werten.



Besonders ausgeprägt ist der Rückhalt für die Ukraine in der jüngsten Altersgruppe von 18 bis 29 Jahren sowie in der Gruppe ab 70 Jahren. In den westdeutschen Bundesländern kommt das Lager derjenigen, die die Ukraine im bisherigen Umfang oder stärker unterstützen möchten, auf 42 Prozent - in Ostdeutschland indes nur auf 25 Prozent. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hatte vor einigen Tagen die Bereitschaft signalisiert, mit Russlands Präsident Wladimir Putin zu sprechen. Damit stößt er in der Bevölkerung auf große Zustimmung: So sprechen sich 49 Prozent der Befragten dafür aus, dass das Gespräch möglichst bald stattfindet, auch wenn Russland vorher keine Zugeständnisse macht. 23 Prozent wollen, dass das Gespräch erst stattfindet, wenn Russland vorher bestimmte Zugeständnisse macht, auch wenn es dadurch länger dauert. Neun Prozent finden, Merz und Putin sollten derzeit gar nicht miteinander sprechen. 18 Prozent zeigen sich unentschlossen.



Für eine schnelle Aufnahme direkter Gespräche ohne Vorbedingungen sprechen sich 55 Prozent der Unionswähler und 66 Prozent der AfD-Wähler aus. Nur unter den Anhängern der Grünen bilden diejenigen die größte Gruppe, die Gespräche mit Putin erst dann befürworten, wenn Russland zuvor Zugeständnisse gemacht hat. In allen Altersgruppen ab 50 Jahren finden sich klare Mehrheiten für rasche Gespräche. Am größten ist der Zuspruch mit 61 Prozent in der Kohorte der 60- bis 69-Jährigen. Deutliche Unterschiede zeigen sich auch zwischen Ost- und Westdeutschland: 56 Prozent der Befragten in Ostdeutschland befürworten baldige Gespräche ohne bestimmte Voraussetzungen, im Westen sind es hingegen 47 Prozent.



Für die YouGov-Umfrage wurden zwischen dem 13. und dem 16. November 2.329 Bürger ab 18 Jahren in Deutschland per Online-Interview befragt.





© 2026 dts Nachrichtenagentur