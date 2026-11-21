Anfang November war die Welt für Advanced Micro Devices (AMD) noch weitgehend in Ordnung. Das Unternehmen präsentierte am 3. November die Ergebnisse für das 3. Quartal 2026. Der Markt feierte diese. Die Aktie legte in einer ersten Reaktion kräftig zu und übersprang dabei kurzzeitig die Marke von 500 US-Dollar.Aktien mit KI-Bezug bekamen damals aber bereits ersten Gegenwind. Aus diesem leichten Gegenwind ist mittlerweile ein handfester Sturm ...

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