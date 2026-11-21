Erinnern Sie sich noch an den 12. November 2026? Es war ein Donnerstag und der deutsche Leitindex übersprang kurzzeitig die Marke von 27.000 Punkten. Dann begann die Talfahrt. Innerhalb weniger Handelstage verlor der DAX daraufhin weit über 2.000 Punkte. Am gestrigen Freitag rutschte der DAX schließlich unter die psychologisch relevante Marke von 25.000 Punkten. Sollte der Index das aktuelle Marschtempo gen Süden beibehalten, dann steht er noch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 börsennews.de