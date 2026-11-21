Berlin - Partysänger Mickie Krause empfiehlt Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und Vizekanzler Lars Klingbeil (SPD) einen gemeinsamen Besuch am Ballermann.



"Eigentlich müssten Friedrich Merz und Lars Klingbeil zusammen auf den Ballermann gehen", sagte er dem Nachrichtenmagazin "Focus". Viele Politiker hätten es verdient, in den Megapark zu gehen, "um einfach mal runterzukommen von dem ganzen Stress und vielleicht einfach mal den Abend zu genießen". Krause sagte weiter, er habe das Gefühl, dass die Parteien untereinander nicht gut miteinander klarkommen. Es heiße zwar, dass die nach Sitzungen auch gemeinsam essen gehen und ein Bier trinken. Aber das könne er sich "irgendwie nicht so richtig vorstellen".



Mit Blick auf Friedrich Merz stellte Krause fest: "Den habe ich in letzter Zeit wenig lachen sehen, obwohl es natürlich in letzter Zeit auch wenig zu lachen gibt." Der Sänger und Entertainer wurde von der SPD in Nordrhein-Westfalen für die Bundesversammlung nominiert und wird im Januar die neue Bundespräsidentin oder den neuen Bundespräsidenten mitwählen.





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