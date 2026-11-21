Bern - Schweizer Medien reagieren grossmehrheitlich sehr kritisch auf das SVP-Bundesrats-Ticket. In der Deutschschweiz ist von «Krawallticket» und «Zumutung» die Rede. In der Westschweiz werden die Nominierungen als Affront bezeichnet. BLICK: Thomas Aeschi und Michael Graber seien «als Duo» eine Zumutung, schreibt «Blick»-Chefredaktor Rolf Cavalli in seinem Wochenkommentar. Das Problem sei Graber. Das Kalkül der Fraktion sei, jemanden aufzustellen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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