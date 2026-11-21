Der Absturz des Chipgiganten nimmt dramatische Ausmaße an. Nach Berichten über eine Untersuchung der US-Börsenaufsicht SEC wegen möglicher Bilanzierungsprobleme verlor die Nvidia-Aktie am Freitag weitere 14 Prozent. Ausgehend von ihrem erst vor wenigen Wochen markierten Allzeithoch steht damit ein Verlust von rund 48,5 Prozent zu Buche. Der Rücktritt von Gründer Jensen Huang und die zunehmende Skepsis gegenüber dem KI-Geschäft verschärfen die Vertrauenskrise. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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