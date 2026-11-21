Der Absturz des Chipgiganten nimmt dramatische Ausmaße an. Nach Berichten über eine Untersuchung der US-Börsenaufsicht SEC wegen möglicher Bilanzierungsprobleme verlor die Nvidia-Aktie am Freitag weitere 14 Prozent. Ausgehend von ihrem erst vor wenigen Wochen markierten Allzeithoch steht damit ein Verlust von rund 48,5 Prozent zu Buche. Der Rücktritt von Gründer Jensen Huang und die zunehmende Skepsis gegenüber dem KI-Geschäft verschärfen die Vertrauenskrise. ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.