Heidelberg - Die Senkung der Stromsteuer kann für viele Haushalte einen weiteren Anstieg der Verbraucherpreise im kommenden Jahr nur dämpfen, aber nicht verhindern.



Das geht aus einer Analyse der angekündigten Tarifänderungen zum Jahreswechsel hervor, die das Preisportal Verivox erhoben hat und über die die "Welt am Sonntag" berichtet. Unterm Strich kommt es demnach für die meisten Verbraucher in der Strom-Grundversorgung trotz Steuersenkung noch zu einer Mehrbelastung von durchschnittlich zwei Prozent. Der Grund liegt vor allem in den gestiegenen Beschaffungskosten im Großhandel.



Für die Monate Dezember, Januar und Februar haben die regionalen Stromgrundversorger bisher 329 Preiserhöhungen von durchschnittlich rund acht Prozent angekündigt. Für einen Drei-Personen-Haushalt mit einem Jahresverbrauch von 4.000 Kilowattstunden (kWh) bedeutet dies Mehrkosten von rund 128 Euro im Jahr. Von den steigenden Preisen sind hochgerechnet rund 3,7 Millionen Haushalte betroffen, die noch in der örtlichen Stromgrundversorgung beliefert werden.



Durch die Senkung der Stromsteuer auf den europäischen Mindestsatz spart ein Haushalt 2027 rechnerisch rund 93 Euro brutto. Da die Steuerentlastung in den bisher angekündigten Preisänderungen noch nicht berücksichtigt ist, würden sich die durchschnittlichen Mehrkosten von 128 Euro auf etwa 35 Euro im Jahr reduzieren - das entspräche noch einem Anstieg von zwei Prozent. "Die Senkung der Stromsteuer auf das europäische Mindestniveau ist ein wichtiges Signal und bedeutet eine spürbare finanzielle Entlastung für alle Haushalte", kommentierte Verivox-Energieexperte Thorsten Storck: "Sie dämpft den Anstieg der Strompreise zum Jahreswechsel."





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