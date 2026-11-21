Wolfsburg - Der VfL Wolfsburg hat am 12. Spieltag der 2. Bundesliga einen deutlichen 3:0-Heimsieg gegen Holstein Kiel eingefahren und damit Kiels neuem Trainer Mitch Kniat sein Debüt vermiest.



Die Niedersachsen gingen in der 50. Minute durch ein kurioses Eigentor von Timon Weiner in Führung. Ein Eckstoß von Bernhardsson rutschte dem unbedrängten Kieler Torhüter durch die Finger und landete im Netz.



In der 67. Minute erhöhte Fraser Hornby auf 2:0. Nach einem missglückten Rückpass von Verteidiger Zec kam Shiogai zum Abschluss, dessen Schuss von Weiner abgewehrt wurde. Hornby nutzte den Abpraller und traf aus 24 Metern ins leere Tor.



Den Schlusspunkt setzte Fabian Reese in der 76. Minute. Eine Ecke von der linken Seite zirkelt Reese auf den kurzen Pfosten. Davidsen, der den Ball hätte klären können, zog seinen Kopf zurück, was den Torhüter Weiner überraschte. Der Ball prallte von dessen Hüfte ins Tor.



Holstein Kiel zeigte trotz des Rückstands eine engagierte Leistung, konnte jedoch seine wenigen Chancen nicht nutzen. Wolfsburg hingegen sicherte sich mit diesem Sieg den vierten Heimsieg in Folge und bleibt in der Tabelle an den Aufstiegsplätzen dran.



Parallel setzte sich Eintracht Braunschweig beim 1. FC Nürnberg mit 2:1 durch. Hannover 96 besiegte Greuther Fürth derweil ebenfalls 2:1.





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