An der Wall Street herrschte am Freitag, dem 20. November 2026, Katerstimmung. Nach Monaten der scheinbar grenzenlosen Euphorie rund um die KI erhielt die Börse einen Schlag ins Gesicht. Ausgerechnet die bisherigen Überflieger - die Rechenzentren, Chips und Energie für den KI-Boom bereitstellen - gerieten unter die Räder. Für Langfristanleger ist ein solcher Tag kein Grund zur Panik, wohl aber ein Lehrstück. Wichtig bleibt: Geduld, breite Streuung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Tim Schäfer