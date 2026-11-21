Hamburg - Am 12. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga hat der FC St. Pauli gegen den VfL Bochum mit 2:0 gewonnen.



Bereits in der 3. Minute erzielte Youssoupha Niang das Führungstor für die Gastgeber. Nachdem St. Paulis Verteidiger Eric Smith von der rechten Seite ins Zentrum vor das Tor geflankt hatte, konnte sich Niang aus dem Rücken der Bochumer Abwehr wegschleichen und das Leder mit der Fußspitze in die Maschen verlängern.



Nach der Halbzeitpause baute Tomoya Ando in der 47. Minute die Führung für die Kiezkicker weiter aus. Bei einem Freistoß von der linken Seite war das Leder im Gestocher irgendwie zu St. Paulis Stürmer Niang gelangt, der sofort aus der Drehung abzog. Der Ball wurde dabei zwar noch abgefälscht, aber Bochums Torhüter Timo Horn konnte den Schuss zunächst parieren, sodass der Ball bei Ando landete, der ihn per Direktabnahme aus halblinker Position auf das Tor knallte, die über den rechten Innenpfosten in die Maschen flog.



Durch den Sieg klettert St. Pauli auf den 8. Tabellenplatz, während Bochum vorerst auf den 11. Rang abrutscht.





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