Berlin - Der Präsident der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA), Rainer Dulger, fordert eine Verlängerung der Arbeitszeiten und einen Abschied von der 35-Stunden-Woche. "Wir müssen über die 35-Stunden-Woche reden. Lieber zwei oder drei Stunden länger arbeiten, als den Arbeitsplatz ganz zu verlieren", sagte Dulger der "Bild am Sonntag".



In anderen Ländern wie Belgien oder Österreich werde "deutlich mehr gearbeitet" als in Deutschland. "Wir werden unseren Wohlstand nicht halten können, wenn wir immer weniger arbeiten", so der Arbeitgeberpräsident weiter.



Deutschland verliere "jeden Monat mehr als 15.000 gut bezahlte Industriearbeitsplätze". Seit mehr als sieben Jahren komme die Wirtschaft "nicht vom Fleck. Wir können nicht tatenlos zusehen, wie unsere Arbeitsplätze ins Ausland verschwinden", sagte Dulger.



Deutschland müsse "Schluss machen mit starren Arbeitszeitregeln" aus einer anderen Zeit. "Das wünschen sich auch die Beschäftigten", so der BDA-Chef weiter. Klar sei: Wie viel gearbeitet werde, "entscheiden Arbeitgeber und Gewerkschaften. Aber die Politik muss endlich die versprochene Reform des Arbeitszeitgesetzes liefern. Wir brauchen mehr Freiheit statt immer neuer Vorschriften", so Dulger.





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