Berlin - Der Präsident des Deutschen Roten Kreuzes (DRK), Hermann Gröhe, fordert eine deutliche Anhebung der Taschengeld-Sätze bei Freiwilligendiensten wie dem Bundesfreiwilligendienst (BFD) oder dem Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ). Das Taschengeld liege derzeit bei gut 400 Euro und sollte auf die Höhe des BAföG-Höchstsatzes von rund 1.000 Euro erhöht werden, sagte Gröhe der Funke-Mediengruppe. Mindestens der Weg zum Einsatzort sollte den jungen Menschen durch das Deutschland-Ticket einfach möglich sein. Es dürfe nicht vom Geldbeutel der Eltern abhängen, ob sich jemand ein Jahr für andere einbringe.



Das Deutsche Rote Kreuz sei mit 20.000 Plätzen der größte Anbieter von Freiwilligendiensten. Man biete Gemeinschaft und die Erfahrung, gemeinsam etwas zu bewegen. Das sei wichtig, um etwa der gesellschaftlichen Vereinsamung vorzubeugen, so Gröhe weiter.



Neben einer besseren finanziellen Vergütung für die Freiwilligendienstleistenden forderte Gröhe eine bundesweite Helfergleichstellung. THW- und Feuerwehrleute hätten Anspruch auf Freistellung und Lohnfortzahlung, auch für Übungen und Fortbildungen. Helfer von DRK, Maltesern, Johannitern, Arbeiter-Samariter-Bund oder DLRG müssten sich dafür vielerorts Urlaub nehmen. Das sei nicht zu erklären, sagte Gröhe. Bundesländer, die noch zurückgeblieben seien, müssten nun nachziehen. Langfristig brauche es einheitliche Regeln. Wer sich beim Roten Kreuz einbringe, sollte nicht erst im jeweiligen Landesgesetz nachsehen müssen, welche Rechte er habe.





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