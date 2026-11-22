Hannover - Niedersachsens Kultusministerin Julia Willie Hamburg (Grüne) will auch nach der Landtagswahl im kommenden Jahr im Amt bleiben, sollte sie nicht Ministerpräsidentin werden. Wenn die Wähler "uns nicht noch mehr Verantwortung geben sollten, würde ich sehr gerne Kultusministerin bleiben", sagte Hamburg der "Neuen Osnabrücker Zeitung".



Viele Maßnahmen, die man veranlasse, "greifen erst nach einer gewissen Zeit". Deshalb täte es der Bildungspolitik gut, "wenn jemand das mal eine längere Zeit machen würde", so die Kultusministerin weiter. Sie könne nicht mit Dingen aufhören, bis sie endlich fertig seien.



Die Wähler wünschten sich Politiker, "bei denen sich die Menschen darauf verlassen können, dass sie auch machen, was sie versprechen", so die Grünen-Politikerin. Das habe sie in den "vergangenen gut vier, fünf Jahren getan. Und ich bin mir sicher, dass das goutiert wird", sagte Hamburg.



Anfang November hatten die Grünen Hamburg auf einem Parteitag mit 100 Prozent der Stimmen zu ihrer Spitzenkandidatin für die niedersächsische Landtagswahl im kommenden Jahr gewählt.





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