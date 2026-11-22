Berlin - Mit einem Schweigemoment will Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) am kommenden Mittwoch zu Beginn der Plenarsitzung an die Opfer von sogenannten Femiziden erinnern. Das berichtet die "Bild am Sonntag". Anlass ist der Internationale Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen (Orange Day).



Es ist das erste Mal in der Geschichte des Bundestags, dass es einen solchen offiziellen Schweigemoment geben wird. In Ländern wie Spanien finden nach Femiziden schon länger regelmäßig Schweigeminuten vor Parlamenten, Ministerien und Rathäusern statt.



"Müssen wir im Jahr 2026 in Deutschland tatsächlich noch darüber reden, ob Frauen sicher sind? Die Antwort darauf macht traurig - auch wütend. Denn ja: Das müssen wir", schreibt Klöckner anlässlich des Orange Day In einem Gastbeitrag für die "Bild-Zeitung" (Dienstagsausgabe). Gewalt gegen Frauen sei "weder Privatsache noch Randproblem". Sie sei "erschreckende Realität. Nach wie vor", schreibt die CDU-Politikerin.





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