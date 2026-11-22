Die Rheinmetall-Aktie schloss am Freitag bei 693,40 € und liegt damit rund -65% unter ihrem Jahreshoch. Nach zwei gesenkten Prognosen zweifeln Anleger zunehmend daran, ob der Rüstungskonzern seine Aufträge schnell genug abarbeiten kann. Ein Blick auf das Jahresziel zeigt, wie viel auf dem Spiel steht: Um 2026 noch rund 13,2 Milliarden € Umsatz zu erzielen, muss Rheinmetall allein im Schlussquartal knapp 4,8 Milliarden € umsetzen. Kann das gelingen? ...

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