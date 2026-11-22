Berlin - Die Bundeswehr hat kurzfristig die geplante Verlegung deutscher Truppen für die derzeit laufende Großübung "Grand Eagle 26" in Litauen geändert. Das berichtet die "Bild am Sonntag" unter Berufung auf Militärkreise. Ursprünglich sollten die Kräfte der 10. Panzerdivision per Konvoi auf den Straßen durch Polen nach Litauen verlegt werden, stattdessen wurden Panzer und weitere Fahrzeuge mit der Bahn nach Litauen gebracht.



Hintergrund der Logistikänderung ist die Sorge, mit öffentlich sichtbaren deutschen Panzerkolonnen auf dem Weg zur Nato-Ostflanke Russland unnötig zu provozieren. Die Entscheidung fiel demnach nach Abstimmungen innerhalb der Nato. Ein Nato-Militär sagte der "Bild am Sonntag", die Nato übe den Ernstfall so intensiv wie lange nicht mehr. Bei allen Manövern werde ständig überprüft, ob der Ablauf angepasst werden sollte, um das richtige Maß an Abschreckung zu finden und unnötige Provokationen zu vermeiden.



Das Bundesverteidigungsministerium erklärte auf Anfrage zu dem Wechsel von der Straße auf die Schiene, ein etwaiger Wechsel der Verkehrsträger sei nichts Ungewöhnliches und müsse geübt werden, weil er auch im Ernstfall möglich sein müsse. Bei "Grand Eagle 26" üben derzeit rund 1.800 Soldaten mit mehr als 750 Fahrzeugen in Litauen. Im Mittelpunkt steht unter anderem die schnelle Verlegung von Kräften der Bundeswehr an die Nato-Ostflanke.





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