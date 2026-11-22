Berlin - Der frühere Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach ist Befürchtungen entgegengetreten, in Deutschland werde der Grippe-Impfstoff knapp. "Die Verzögerung bei der Auslieferung geht darauf zurück, dass die Impfstoffe alle angepasst werden mussten", sagte der SPD-Politiker dem "Kölner Stadt-Anzeiger". "Die späte Auslieferung ist kein politisches Versagen, sondern der relativ späten Entwicklung der neuen Impfstoffe geschuldet."



Insgesamt sei für Deutschland genug Impfstoff vorhanden, so Lauterbach. "20 Millionen Dosen wurden bestellt und werden auch geliefert werden." Da die Grippe-Saison mit den Weihnachtstagen erst richtig losgehe, bleibe noch genügend Zeit, sich impfen zu lassen.



Menschen über 60 sollten jetzt dringend Termine bei Hausärzten oder in den Apotheken machen, mahnte Lauterbach. "Falls der gewünschte Impfstoff nicht vorhanden ist, kann man gut auf einen alternativen Impfstoff ausweichen, alle Impfstoffe sind hochwirksam." Es gebe kaum eine einfachere Art, Todesfälle zu vermeiden wie durch die Grippeimpfung. "In der letzten Saison sind 16.000 Menschen gestorben, von denen wir die meisten hätten retten können", sagte der Ex-Minister, der inzwischen den Forschungsausschuss im Deutschen Bundestag führt. "Daher sollten Über-60-jährige und Jüngere mit Risikofaktoren sich auf jeden Fall impfen lassen."



Der Hausärzteverband hatte zuvor Alarm geschlagen und einen Mangel an Grippe-Impfstoff beklagt. "Teilweise wurde der Impfstoff viel zu spät geliefert, teilweise nicht in der bestellten Menge", sagte die Bundesvorsitzende Nicola Buhlinger-Göpfarth der "Augsburger Allgemeinen". Arztpraxen, die über keinen Grippe-Impfstoff verfügen, müssten viele Apotheken abtelefonieren, um Impfstoff aufzutreiben. Entsprechend würden Impftermine verschoben. "Das behindert ganz konkret die Impfkampagne - und das, obwohl die Impfquoten ohnehin viel zu niedrig sind", sagte Buhlinger-Göpfarth.





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