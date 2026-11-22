Unterföhring (ots) -22. November 2026.Love is in the air! Zwölf Singles fiebern zum Start ins Jahr 2027 ihrer "Hochzeit auf den ersten Blick" entgegen. Im SAT.1-Beziehungsexperiment wollen sie ab Montag, 4. Januar, in SAT.1 und auf Joyn mithilfe der Wissenschaft ihr perfektes Match finden. Dafür wagen zwölf Menschen das Blind Date im Standesamt."Für mich ist Liebe nicht sofort da. Liebe entsteht", beschreibt Silvia aus Mönchengladbach ihre Sicht auf das Experiment. Ein Experiment, an das sie so fest glaubt, dass sie den Matching-Prozess schon zum dritten Mal durchläuft. Dieses Mal mit Erfolg: Das Experten-Trio ermittelt ihr Perfect Match - aus wissenschaftlicher Sicht. Wer der Mann ist, weiß die Steuerfachangestellte noch nicht. Was er mitbringen soll, weiß sie sehr wohl: "Er sollte empathisch sein, optimistisch, lebensfroh, lachen". Denn die Basis für eine liebevolle Ehe liegt bei Silvia im gemeinsamen Lachen. "Den Weg in mein Herz findet der Mann, indem er humorvoll ist und die richtigen Witze macht." Begegnet Silvia am Tag ihrer Hochzeit zum ersten Mal dem Menschen, der ihr dauerhaft ein Lächeln ins Gesicht zaubert? Und entwickelt sich aus dem Blind Date im Standesamt ein Match, das nicht nur auf dem Papier passt?Insgesamt wagen in der neuen Staffel zwölf Singles die "Hochzeit auf den ersten Blick" und vertrauen damit voll auf die Expertise von Dr. Sandra Bank, Beate Quinn und Markus Ernst. Produziert wird die Sendung von Redseven Entertainment im Auftrag von SAT.1."Hochzeit auf den ersten Blick" - ab 4. Januar 2027, immer montags um 20:15 Uhr in SAT.1 und streamen auf JoynPressekontakt:Katrin Dietz, Victoria HerzTel.: +49 (0) 89 95 07 - 1154, o. - 1151Katrin.Dietz@ProSiebenSat1.comVictoria.Herz@ProSiebenSat1.comPhoto Production & EditingSusanne Karl-MetzgerTel.: +49 (0) 89 95 07 - 1173Susanne.Karl@ProSiebenSat1.comSAT.1Ein Sender der ProSiebenSat.1 Media SEOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/6395408