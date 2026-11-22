Antalya - Deutschland lehnt den mutmaßlich finalen Textentwurf der türkischen Präsidentschaft für die UN-Klimakonferenz in Antalya ab.



Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) sagte am Sonntag vor Journalisten, dass er skeptisch sei, dass man noch zu einer Einigung kommen werde. Viele seiner Kollegen seien mittlerweile abgereist und der finale Text sei für Deutschland "nicht zustimmungsfähig". Er enthalte sogar "Rückschritte" gegenüber bisherigen Vereinbarungen, was "überhaupt nicht akzeptabel" sei. Schneider beklagte in diesem Zusammenhang auch eine "Blockadehaltung" einzelner Länder.



Der Minister kündigte an, dass Deutschland sich stattdessen bilateral und multilateral weiterhin engagieren werde. "Wir werden in Deutschland und Europa unseren Weg in Richtung Klimaschutz weitergehen." Zudem stehe man zu den finanziellen Zusagen, insbesondere für die schwächsten und ärmsten Länder, fügte Schneider hinzu.



Eigentlich sollte die Klimakonferenz bereits am Freitag enden, sie wurde aber bis Sonntag verlängert. Neben Deutschland gab es unter anderem auch aus der EU insgesamt Widerstand gegen die Abschlusserklärung. Kritisch wurde dabei vor allem angemerkt, dass sie kein ausdrückliches Bekenntnis zur Abkehr von fossilen Energieträgern wie Kohle, Öl und Gas enthält.





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