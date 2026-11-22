Berlin - Die Aktivistin und FDP-Politikerin Karoline Preisler ist am Samstag am Rande einer pro-palästinensischen Demonstration in Berlin offenbar attackiert worden.



Wie die Polizei mitteilte, soll es zu einem "Handgemenge" zwischen der Politikerin und einer ehemaligen Versammlungsteilnehmerin gekommen sein. Kurz darauf soll Preisler von einer weiteren, 25 Jahre alten Versammlungsteilnehmerin getreten worden sein. Die Politikerin habe anschließend über Kopfschmerzen geklagt, eine medizinische Behandlung aber abgelehnt, so die Polizei weiter. Die 25-Jährige wurde vorläufig festgenommen, die Behörden leiteten Ermittlungen ein.



Die FDP reagierte entsetzt auf den Vorfall. "Wir verurteilen den Angriff auf unsere liberale Freundin Karoline Preisler aufs Schärfste", sagte der Landesvorsitzende der FDP Berlin, Christoph Meyer, am Sonntag. "Wer sich mutig gegen Antisemitismus stellt und für jüdisches Leben einsetzt, darf niemals Ziel von Gewalt und Einschüchterung werden."





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