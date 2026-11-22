Brüssel - Die FDP-Verteidigungspolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann dringt auf die Beteiligung eines Repräsentanten der Europäischen Union an Verhandlungen über die Zukunft der Ukraine. "Es ist höchste Zeit, dass Europa sich an den Verhandlungstisch setzt, angeführt von einer Persönlichkeit, die das Vertrauen aller europäischen Staaten genießt", sagte die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Europäischen Parlament dem "Kölner Stadt-Anzeiger".



Europa stehe an der Seite der Ukraine und werde nicht zuschauen, "wie Peking, Moskau und das Weiße Haus in ihrer Hybris die Welt mal eben unter sich aufteilen und europäische Grenzen verschieben", sagte Strack-Zimmermann mit Blick auf das Dreiertreffen der Staatschefs Xi Jinping, Wladimir Putin und Donald Trump im chinesischen Shenzhen.



Zuvor hatte bereits der Partei- und Fraktionschef der europäischen Christdemokraten, Manfred Weber (CSU), die Europäer dazu aufgerufen, einen Repräsentanten für Gespräche mit Großmächten zu benennen. "Wir brauchen jetzt ein Europa, das selbstbewusst auftritt, Einigkeit demonstriert und die Ukraine unterstützt", sagte der CSU-Politiker dem "Kölner Stadt-Anzeiger". Das seien die Grundvoraussetzungen für Frieden in Europa. "Dazu gehört auch: Europa muss entscheiden, wer uns am Tisch der Großmächte politisch vertritt. Wir brauchen eine klare Stimme und ein Gesicht Europas."



Shenzhen habe die Erkenntnis gebracht, dass Trump, Xi und Putin "wohl doch weniger Macht haben, als sie vorgeben", sagte Weber. "Sie wollten zurück zur Weltpolitik der Großmächte. Greifbare Ergebnisse geliefert haben sie nicht." Europas Zukunft werde nicht an runden Tischen in China entschieden. "Unsere Entschlossenheit, unseren Platz in dieser Welt zu behaupten, ist ungebrochen", betonte der Chef der Europäischen Volkspartei.





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